Dybala | ”Esultanza con dito in bocca? La mia fidanzata si è preoccupata ma…”

Gabry_L3l3 : Mi sono immedesimato nella ragazza di Dybala,quando ha visto l'esultanza col ciuccio ???????????? 1 ora e mezza di attesa… - sportli26181512 : Roma, Dybala e l’esultanza col dito in bocca: 'La mia fidanzata si è preoccupata' - KingCarlo10 : Comunque il momento teso di Allegri si è visto nell'esultanza post 3-2. Mai visto esultare così, mai. Quando segnam… - mattiahiguain98 : RT @lajoyadybala_10: Oriana si era spaventata per l’esultanza di Dybala HAHAHAHAHHAHA - sportli26181512 : Dybala dopo Empoli-Roma: 'Dobbiamo creare una mentalità vincente': Grande protagonista nel successo contro l'Empoli… -

Ma è in questi momenti che si vede la grande squadra e i grandi giocatori' Nell'hai ...Foto rimanenti I VOTI Le pagelle di Empoli - Roma 1 - 2 La Roma batte 2 - 1 l'Empoli coi gol di...... più dei vari Immobile, Lukaku,e tanti quanti Vlahovic senza però la "scorciatoia" dei ... APPROFONDIMENTI Chi è Beto, che segna "come" Ronaldo e Rui Costa: l'alla LeBron e il paragone ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...I Måneskin si sono esibiti in Argentina: nell'occasione il romanista Damiano David ha reso omaggio a Paulo Dybala imitando la sua esultanza.