ColorOS 13 con Android 13 sbarca su OPPO Reno8 e K10 5G in versione alpha

TuttoAndroid : La ColorOS 13 con Android 13 sta arrivando: OPPO annuncia l’imminente roll out #android #android13 - StraNotizie : Oppo, accordo con Spotify: come funziona l'integrazione su ColorOS 13 -

...Ray Tracing 3D Wallpaper alla GDC di marzo, portando il ray tracing interattivo sugli smartphone. Il programma ha permesso agli utenti di vedere la luce virtuale interagire in tempo reale...OPPOha svolto un ottimo lavoro, realizzando negli anni un sistema ricco di funzioni e che sfrutta al meglio le risorse a disposizione. Reno8 Lite 5G monta12, basata su Android ...Come se la cava Oppo Reno8 Pro A chi è rivolto il primo smartphone non-flagship del brand a montare il chip MariSilicon XUna nuova versione OS ufficiale e stabile per i modelli di dispositivi mobile a marchio OPPO, sta per essere lanciata sul mercato, e si chiamerà ColorOS 13.