Calenda: se non governerà Draghi ci schiantiamo in sei mesi (Di martedì 13 settembre 2022) "Ci sono due tsunami: uno è quello dell'energia e l'altro è quello del debito. Possiamo decidere di votare come sempre o di votare per chi ha un programma concreto e cerchiamo di tenerci l'unica ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) "Ci sono due tsunami: uno è quello dell'energia e l'altro è quello del debito. Possiamo decidere di votare come sempre o di votare per chi ha un programma concreto e cerchiamo di tenerci l'unica ...

lucianonobili : Dopo aver rotto (momentaneamente) col #M5S, combattuto #Renzi e fatto scappare #Calenda, #Letta ha detto su… - Corriere : Il contro-dibattito di Calenda: «Le coalizioni non reggono» - lucatelese : Abbiamo ricordato per anni a Renzi che era incoerente, dopo aver gridato: “Se perdo Lascio la politica”. Lo abbiamo… - Frankf1842 : RT @deli200: Da infermiera chiedo a @CarloCalenda di non speculare sul mio lavoro sul mio stipendio cercando di metter gli uni contro gli a… - MaxRiccioni : RT @mariamacina: 'La prossima puntata avremo il Terzo Polo di Calenda...e..COSO' disse la comunista radical chic,convertita al grillismo' G… -