Basket: Nba, Boston sceglie Layman come sostituto di Gallinari (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. - (Adnkronos) - L'infortunio di Danilo Gallinari nelle scorse settimane in amichevole con l'ItalBasket ha complicato non solo il cammino degli azzurri all'Europeo, ma anche quello dei Boston Celtics che avevano deciso di puntare su di lui e che si ritrovano senza un tassello importante in uscita dalla panchina - aggiunta necessaria per provare a completare il percorso che ha portato Jayson Tatum e compagni fino alle Nba Finals. Con Gallinari fuori per tutta la prossima regular season, i Celtics si sono lanciati alla ricerca di un giocatore con caratteristiche simili tra i free agent: il nome più chiacchierato è stato quello di Carmelo Anthony, ma alla fine a Boston non hanno deciso di puntare su di lui. L'opportunità di aggregarsi al gruppo per il training camp infatti è stata data a Jake ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. - (Adnkronos) - L'infortunio di Danilonelle scorse settimane in amichevole con l'Italha complicato non solo il cammino degli azzurri all'Europeo, ma anche quello deiCeltics che avevano deciso di puntare su di lui e che si ritrovano senza un tassello importante in uscita dalla panchina - aggiunta necessaria per provare a completare il percorso che ha portato Jayson Tatum e compagni fino alle Nba Finals. Confuori per tutta la prossima regular season, i Celtics si sono lanciati alla ricerca di un giocatore con caratteristiche simili tra i free agent: il nome più chiacchierato è stato quello di Carmelo Anthony, ma alla fine anon hanno deciso di puntare su di lui. L'opportunità di aggregarsi al gruppo per il training camp infatti è stata data a Jake ...

mariobianchi18 : Il #13settembre 2015 moriva #MosesMalone. Centro di 2,08 m. strepitoso a rimbalzo e completo in tutti i fondamental… - NathanHasToPoo1 : RT @Mauro47606244: @mocciosvs Gli unici sport sensati da guardare sono: Calcio Pugilato MMA NBA (non il basket europeo) Motori in generale… - lordmaquac : @MaQualeFrizione Che poi hanno anche loro difetti, però chissene Basta guardare in NBA, dove il basket lo trattano così in TV - Jimcc95 : @FedTurris2 Alla fine il calcio li lo sentono come noi la NBA qua, molti tra i giovani hanno una squadra che seguon… - JamesGo60594107 : RT @sportli26181512: #Altrenotizie #LosportinTV Dove vedere Italia Francia, ecco come seguire i quarti di Eurobasket: Dove vedere Italia Fr… -