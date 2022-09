Barça, pronta una causa dai soci per l’accordo con Socios (Di martedì 13 settembre 2022) Per la seconda sessione di mercato estiva consecutiva, il Barcellona non ha avuto vita facile per tesserare i suoi nuovi acquisti a causa della disastrosa situazione economico-finanziaria e delle regole imposte dalla Liga spagnola, che prevede un tetto salariale, un limite di spesa per ammortamenti, stipendi e altre voci che non può essere superato dai L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 settembre 2022) Per la seconda sessione di mercato estiva consecutiva, il Barcellona non ha avuto vita facile per tesserare i suoi nuovi acquisti adella disastrosa situazione economico-finanziaria e delle regole imposte dalla Liga spagnola, che prevede un tetto salariale, un limite di spesa per ammortamenti, stipendi e altre voci che non può essere superato dai L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : #Barça, pronta una causa dai soci per l’accordo con #Socios - sportli26181512 : #Governance #Notizie Barça, pronta una causa dai soci per l’accordo con Socios: Per la seconda sessione di mercato… - mvneymase : Ero pronta oggi a vedere il Barça femminile e sospendono la partita - K1nGooznaut : @bhooo41884956 @masolinismo Non c'è bisogno dato che ci vivo. Andai a guardare Napoli - Barça nel 2020 e c'erano ti… - WSImagazine_IT : Sei pronta/o a guidare la barca o rimani ancora un po' distesa/o sulla nuvola? -