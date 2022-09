Adriano Celentano parla di elezioni su Instagram: commenti infuocati (Di martedì 13 settembre 2022) È tempo di elezioni e anche il noto cantante italiano Adriano Celentano è tonato su Instagram esponendo il suo pensiero a riguardo. Attraverso un discorso decisamente vago, allusivo e poco chiaro, Celentano parla dell’effetto della televisione sulle masse e nomina un misterioso signor 3%, così si intitola il suo ultimo post che ha ottenuto una marea di like e commenti, nei quali i suoi followers hanno cercato di dare un’identità all’uomo nominato dall’artista. Vediamo nel dettaglio le parole de Il Molleggiato.



Adriano Celentano Instagram, il cantante parla delle elezioni: "Il signor 3%…" Ogni tanto Adriano Celentano si concede delle escursioni ...

