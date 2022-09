VIDEO Gol del 3 - 2 annullato a Milik in Juve - Salernitana | le reazioni social

Inter : Bello come un gol al 89' ???????? #InterTorino - UEFAcom_it : Un gol memorabile ?? Buon compleanno, Dejan Stankovic ???? - ASRomaFemminile : ???? L'ultimo gol giapponese dell'#ASRoma prima di quello di @moeka1207 era questo qui ?? #ASRomaFemminile - StefaniaStefyss : RT @tvdellosport: ??BONUCCI: “LA MIA POSIZIONE NON INFLUIVA SUL GOL” Questo il commento a caldo, sul gol del 3-2 annullato alla Juventus, d… - teoocchiuto : RT @G_Cobianchi: Il gol da 40 metri all’incrocio è la cosa meno eclatante. Perché? Perché il marcatore si chiama Djorkaeff. Di nome. Djor… -

Al 94' di Juve - Salernitana è stato annullato il 3 - 2 di Milik per fuorigioco di Bonucci: giudicato dalla direzione di gara attivo in quanto salta ...... almeno non la classica terna, ma la Var,Assistant Referee, e chi la gestisce in cabina di ...microfoni di Radio Anch'io sport sull'episodio di Juve - Salernitana in cui è stato annullato il...Sono già molte le polemiche riguardanti gli arbitri in questo inizio di campionato in Serie A: si può ripetere una partita di calcio in caso di errore tecnico del VarEsordio con vittoria nel big match della prima giornata per il Boves, che ha superato per 3-1 il Sant'Albano in un incontro sempre controllato. Impatto incredibile del colpo di mercato Igor Pepino sul ...