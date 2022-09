Ulisse – Il piacere della scoperta 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 12 settembre (Di lunedì 12 settembre 2022) Questa sera, lunedì 12 settembre 2022, torna l’appuntamento in prima serata con Ulisse – Il piacere della scoperta 2022. Il programma è condotto da Alberto Angela, divulgatore scientifico diventato un punto di riferimento per il pubblico italiano da oltre vent’anni. Come ogni edizione, anche questa proporrà l’approfondimento di varie tematiche come archeologia, storia, natura, tecnologia, economia. Tali argomenti permetteranno ad Alberto Angela di viaggiare di nuovo per il mondo. Ma dove vedere Ulisse – Il piacere della scoperta 2022 in diretta televisiva e live streaming? Di seguito vi riportiamo tutte le ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) Questa sera, lunedì 12, torna l’appuntamento in prima serata con– Il. Il programma è condotto da Alberto Angela, divulgatore scientifico diventato un punto di riferimento per il pubblico italiano da oltre vent’anni. Come ogni edizione, anche questa proporrà l’approfondimento di varie tematiche come archeologia, storia, natura, tecnologia, economia. Tali argomenti permetteranno ad Alberto Angela di viaggiare di nuovo per il mondo. Ma– Ilintelevisiva e live? Di seguito vi riportiamo tutte le ...

