TPI Fest Bologna 2022 | il programma completo delle tre serate 15 | 16 e 17 settembre

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 settembre 2022) Dal 15 al 17(piazza Lucio Dalla, tettoia Nervi) va in scena il TPI, laa di The Post Internazionale. Tre, tre temi diversi: 1. L’agenda sociale del Paese; 2. La Destra al potere?; 3. Una nuova visione del mondo. Il tutto a pochissimi giorni dalle elezioni politiche del 25. Un importante momento per confrontarsi sulle idee. Ospiti alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Michele Santoro, passando per Yanis Varoufakis, Roberta Pinotti, Pier Luigi Bersani, Nicola Zingaretti, Emily Clancy e tanti altri ancora. Lo slogan del TPIè: Fatti un’idea. La tua. La maniazione culturale e? patrocinata dal Comune di ...