FirenzePost : Tari sulla seconda casa: quando e quanto va pagata, la giurisprudenza tributaria - ilviboneseweb : San Calogero, sconti sulla Tari per chi effettua il compostaggio domestico - FrignanoNews : Frignano: Avviso Pubblico Richiesta per l’assegnazione di un contributo una tantum sulla tari - Loredanataberl1 : RT @laperlaneranera: Dopo l'aumento dei Tassi di Interesse ci sarà l'Obbligo dei Tagli sulla Spesa Pubblica, con l'aumento delle Tasse; 'la… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Dopo l'aumento dei Tassi di Interesse ci sarà l'Obbligo dei Tagli sulla Spesa Pubblica, con l'aumento delle Tasse; 'la… -

... con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci: imposta municipale unica - IMU; tributo per i servizi indivisibili - TASI; tassa sui rifiuti -; impostapubblicità; tassa ...... sono gli stessi che per anni ed anni hanno dormitoquestione, per poi risvegliarsi ... A Gavorrano oggi l'aliquotava bene a tutti, come va bene il degrado delle frazioni e come va ...Più volte diverse commissioni tributarie hanno sancito un principio che dovrebbe essere assodato scrive laleggepertutti.it: un Comune non può penalizzare un cittadino che utilizza uno o due mesi all’a ...Per ottenere l'esclusione dall'assoggettamento a Tari di aree sulle quali lo smaltimento rifiuti speciali o pericolosi è gestito ...