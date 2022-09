Taglio obbligatorio ai consumi di elettricità: la bozza choc del piano Ue (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set – E’ in arrivo un provvedimento destinato, giustamente, a far discutere. E che potrebbe comportare una serie di problematiche per famiglie e imprese italiane. La Commissione europea ha infatti proposto un Taglio obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità durante “le ore di picco” per i Paesi membri. L’Ue vorrebbe dunque lasciarsi parzialmente al buio? No, ma la decisione presa è comunque piuttosto drastica. Vediamo allora quanto emerso dalla bozza di regolamento in materia. elettricità, Taglio obbligatorio ai consumi: cosa implica la proposta Ue Stando a quanto riportato dall’Ansa, che ha consultato la bozza in questione, la Commissione europea si pone come obiettivo obbligatorio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set – E’ in arrivo un provvedimento destinato, giustamente, a far discutere. E che potrebbe comportare una serie di problematiche per famiglie e imprese italiane. La Commissione europea ha infatti proposto undi riduzione deididurante “le ore di picco” per i Paesi membri. L’Ue vorrebbe dunque lasciarsi parzialmente al buio? No, ma la decisione presa è comunque piuttosto drastica. Vediamo allora quanto emerso dalladi regolamento in materia.ai: cosa implica la proposta Ue Stando a quanto riportato dall’Ansa, che ha consultato lain questione, la Commissione europea si pone come obiettivo...

