Roma, un incendio gli distrugge la casa e lui vive in auto da mesi: "Abbandonato dalle istituzioni"

Roma. Una storia che ha dell'incredibile. Secondo il Municipio la richiesta dell'alloggio sarebbe stata presentata con ritardo e pertanto non processabile. La drammatica storia di Angelo, costretto a dormire in strada dopo un incendio Questa è la storia di Angelo, 56enne disoccupato che ha trovato conforto – non nelle istituzioni, questo è certo – ma nell'uomo, nella solidarietà delle comunità di Montespaccato e casalotti, le quali si sono attivate con una raccolta fondi in suo sostegno. La casa dichiarata inagibile Angelo aveva perso la sua abitazione a causa di un incendio – dichiarata inagibile – che si era verificato proprio nei quartieri Aurelio e casalotti. Da quel giorno, lui ha perso tutto: dagli indumenti ai rapporti con la famiglia, e ora dorme spesso in ...

