Roma, Mourinho: «Non mi preoccupano gli errori. Oggi vogliamo tornare a vincere» (Di lunedì 12 settembre 2022) L’allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara del Castellani contro l’Empoli: le dichiarazioni Le dichiarazioni di Mourinho: LE PAROLE – «Io non penso agli errori individuali, sono fuori contesto. Non mi preoccupano, capitano a ognuno di noi. Il problema è focalizzarmi sulla squadra. E Oggi come squadra, dopo una sconfitta in Serie A abbiamo l’opportunità di tornare di vincere e con le nostre qualità e difetti dobbiamo provarci» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) L’allenatore dellaJosèha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara del Castellani contro l’Empoli: le dichiarazioni Le dichiarazioni di: LE PAROLE – «Io non penso agliindividuali, sono fuori contesto. Non mi, capitano a ognuno di noi. Il problema è focalizzarmi sulla squadra. Ecome squadra, dopo una sconfitta in Serie A abbiamo l’opportunità didie con le nostre qualità e difetti dobbiamo provarci» L'articolo proviene da Calcio News 24.

