“Pippo Baudo non…”Domenica in contrasta Mara Venier | non c’è paragone

Gauro5 : @Enrico_Ielasi64 @ottogattotto Peggio di Pippo Baudo?? - mariannaaprile : RT @apeindiana: Ma Maurizio Lupi che canta “Brividi” a #forrest ? @mariannaaprile inizio TOP (e voleva pure imitare Pippo Baudo!) - spiderdanpo : tutti: Beyoncé, Taylor Swift, gli one direction, il papa, Gesù Io: PIPPO BAUDO. - AntTerminator : @marcopalears Mi dicono sia lui che ha scoperto Pippo Baudo, mi confermate? - apeindiana : Ma Maurizio Lupi che canta “Brividi” a #forrest ? @mariannaaprile inizio TOP (e voleva pure imitare Pippo Baudo!) -

Grande successo per la prima puntata di Domenica In andata in onda ieri pomeriggio su Rai1. E' la quattordicesima edizione per Mara Venier , un record assoluto (si è fermato a 13). La conduttrice ha regalato tre ore di spensieratezza ai telespettatori con Loretta Goggi, Alberto Matano , Francesca Barra e Claudio Santamaria. Ma non sono mancati i ...Ascolta questo articolo Tutti conoscono in Italia il conduttore televisivo. Si tratta di una delle personalità più note d'Italia, che ancora oggi viene seguito con molto interesse dagli italiani. Per la sua bravura, ma anche per la sua simpatia,è entrato ...La conduttrice di Domenica In ammette: "Pagati prezzi molto alti per il mio modo di essere" Grande successo per la prima puntata di Domenica In andata in ...Purtroppo non ci sono buone notizie per il noto conduttore televisivo, egli ha fatto la storia della tv italiana ma vediamo che cosa sta succedendo in questo periodo.