Pattinaggio artistico | Lombardia Trophy 2022 | programma | orari | tv | streaming | chi parteciperà

(Di lunedì 12 settembre 2022) Si apre la stagione-2023 didi figura. Dopo l’US Classic International degli Stati Uniti si svolgerà infatti questo fine settimana il-Memorial Anna Grandolfi, evento facente parte del circuito ISU Challenger Series in scena all’IceLab Arena di Bergamo da venerdì 16 a domenica 18 settembre. Per l’occasione saranno della partita gli atleti della specialità individuali e della danza sul ghiaccio; prevista come sempre un’ampia partecipazione della squadra azzurra, oltre la presenza di svariate personalità di alto profilo. Nella gara femminile ad esempio scenderà sul ghiaccio il bronzo olimpico in carica Kaori Sakamoto, accompagnata dalle competitive compagne di Nazionale Wakaba Higuchi e Rinka Watanabe. A rappresentare l’Italia ci sarà invece Lara Naki Gutmann, il ...