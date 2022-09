Metal: Hellsinger Recensione, un FPS dal ritmo infernale (Di lunedì 12 settembre 2022) Metal: Hellsinger Recensione in breve: ci troviamo di fronte al rhythm FPS di The Outsiders, la software house indie svedese ora parte di Funcom. Questo titolo non è solo originalissimo nel concept alla base, ma è anche incredibilmente riuscito. Il setting infernale non può che sposarsi in modo ottimale con la colonna sonora Metal, nella quale sentiamo grandi voci come Alissa White-Gluz degli Arch Enemy e Randy Blythe dei Lamb of God. Peccato per l’aspetto grafico che ogni tanto lascia a desiderare e per le ambientazioni un po’ vuote. Un ottimo prodotto, che gli amanti dei rhythm games non devono lasciarsi scappare. L’Ignota: semplicemente bellissimaMetal: Hellsinger TESTATO SU PC (Disponibile anche su PS5 e Xbox Series XS) VOTO: 8.5 PRO:+Ottima idea, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022)in breve: ci troviamo di fronte al rhythm FPS di The Outsiders, la software house indie svedese ora parte di Funcom. Questo titolo non è solo originalissimo nel concept alla base, ma è anche incredibilmente riuscito. Il settingnon può che sposarsi in modo ottimale con la colonna sonora, nella quale sentiamo grandi voci come Alissa White-Gluz degli Arch Enemy e Randy Blythe dei Lamb of God. Peccato per l’aspetto grafico che ogni tanto lascia a desiderare e per le ambientazioni un po’ vuote. Un ottimo prodotto, che gli amanti dei rhythm games non devono lasciarsi scappare. L’Ignota: semplicemente bellissimaTESTATO SU PC (Disponibile anche su PS5 e Xbox Series XS) VOTO: 8.5 PRO:+Ottima idea, ...

