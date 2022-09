L’Aia (arbitri): “Il Var di Juve-Salernitana non aveva a disposizione le immagini di Candreva” (Di lunedì 12 settembre 2022) Comincia a scricchiolare il muro di gomma del palazzo arbitrale. La sala Var di Juve-Salernitana non aveva a disposizione l’immagine di Candreva. L’agenzia Ansa comunica di aver appreso che la squadra arbitrale addetta alla Var per Juve-Salernitana non aveva a disposizione l’immagine a campo aperto dal quale si evince anche la posizione di Candreva che tiene in gioco Bonucci sul gol del 3-2 di Milik poi annullato con l’ausilio delle immagini visionate. Aggiunge l’agenzia che la verifica dell’organo tecnico degli arbitri ha portato alla conclusione che le riprese di quella telecamera non erano fruibili da parte degli addetti alla videoassistenza. Quello che comunica l’Ansa sarebbe una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) Comincia a scricchiolare il muro di gomma del palazzo arbitrale. La sala Var dinonl’immagine di. L’agenzia Ansa comunica di aver appreso che la squadra arbitrale addetta alla Var pernonl’immagine a campo aperto dal quale si evince anche la posizione diche tiene in gioco Bonucci sul gol del 3-2 di Milik poi annullato con l’ausilio dellevisionate. Aggiunge l’agenzia che la verifica dell’organo tecnico degliha portato alla conclusione che le riprese di quella telecamera non erano fruibili da parte degli addetti alla videoassistenza. Quello che comunica l’Ansa sarebbe una ...

robertopontillo : Nota dell'Aia: 'Le immagini della posizione di #Candreva vengono da una telecamera non a disposizione del Var e per… - sportface2016 : RT @MatteoDG93: Nota dell'Aia: 'Le immagini della posizione di #Candreva vengono da una telecamera non a disposizione del Var e pertanto no… - MatteoDG93 : Nota dell'Aia: 'Le immagini della posizione di #Candreva vengono da una telecamera non a disposizione del Var e per… - napolista : L’Aia (arbitri): “Il Var di Juve-Salernitana non aveva a disposizione le immagini di Candreva” “La verifica dell’o… - Ale_Ferrara2000 : RT @bagnariol_luca: Qui o capiamo che l’intero sistema calcio deve muoversi unito per chiedere una riforma totale dell’AIA e del sistema di… -