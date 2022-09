I primi 50 anni di Alberto Matano: dal successo de La vita in diretta alle nozze con Riccardo (Di lunedì 12 settembre 2022) “La cosa più bella che mi è capitata questa estate è stato l’amore del pubblico, di chi mi ha fermato per strada e salutandomi mi ha fatto gli auguri, per me è stata una cosa del tutto inaspettata” ha detto Alberto Matano ospite della puntata de I Fatti vostri. Per il debutto, al suo fianco, Salvo Sottile ha voluto un amico speciale. Il suo collega Alberto Matano. Purtroppo Sottile ha dovuto rinunciare alle nozze di Matano, avendo l’anniversario di nozze dei suoi genitori da celebrare, ma è comunque stato lietissimo di poter festeggiare, a distanza, questa unione. E oggi, si parla anche della scelta di Alberto Matano, dopo diversi anni d’amore, di sposare Riccardo. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 settembre 2022) “La cosa più bella che mi è capitata questa estate è stato l’amore del pubblico, di chi mi ha fermato per strada e salutandomi mi ha fatto gli auguri, per me è stata una cosa del tutto inaspettata” ha dettoospite della puntata de I Fatti vostri. Per il debutto, al suo fianco, Salvo Sottile ha voluto un amico speciale. Il suo collega. Purtroppo Sottile ha dovuto rinunciaredi, avendo l’versario didei suoi genitori da celebrare, ma è comunque stato lietissimo di poter festeggiare, a distanza, questa unione. E oggi, si parla anche della scelta di, dopo diversid’amore, di sposare. ...

