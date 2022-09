Gol annullato a Milik: 'Il Var non aveva a disposizione l'immagine con Candreva' (Di lunedì 12 settembre 2022) La squadra arbitrale addetta alla Var per Juve - Salernitana non aveva a disposizione l'immagine a campo aperto dal quale si evince anche la posizione di Candreva, che tiene in gioco Bonucci sul gol ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 settembre 2022) La squadra arbitrale addetta alla Var per Juve - Salernitana nonl'a campo aperto dal quale si evince anche la posizione di, che tiene in gioco Bonucci sul gol ...

capuanogio : Se non c’è un’immagine che dimostra un tocco di #Bonucci il gol annullato è totalmente incomprensibile.… - DAZN_IT : Marelli fa chiarezza riguardo il gol annullato alla #Juve. #JuveSalernitana #SerieATIM #DAZN - sportface2016 : +++#JuventusSalernitana, #Allegri non ci sta: 'Hanno annullato un gol per fuorigioco, ma a #Bonucci tolgono la magl… - IsabellaCMck : RT @Gazzetta_it: Gol annullato a #Milik: 'Il #Var non aveva a disposizione l'immagine con #Candreva' #Juve - KSport24 : @ryder9000 @sportface2016 Ma che cazzo dici? E tu sei amante del calcio?? La Juve va a vincere 3-2 in rimonta in mo… -

Juve - Salernitana, l'immagine con Candreva non era a disposizione del Var ... che teneva in gioco il capitanobiancoero sul gol del 3 - 2 di Milik poi annullato alla Juventus con l'ausilio delle immagini visionate. Un episodio che ha scatenato il parapiglia nel finale (quattro ... Gol annullato a Milik: 'Il Var non aveva a disposizione l'immagine con Candreva' ... che tiene in gioco Bonucci sul gol del 3 - 2 di Milik, poi annullato con l'ausilio delle immagini visionate. È quanto ha comunicato con una nota oggi l'Associazione Italiana Arbitri all'indomani del ... Calcio: Juve-Salernitana; Casarin 'su Candreva errore clamoroso' (ANSA) - ROMA, 12 SET - "Non so cosa succede a Lissone (dove c'è la Var room centralizzata, ndr), ma è chiaro che con Candreva che tiene in gioco tutti c'e' un ... La disarmante scusa dell’AIA sul gol annullato a Milik: “Non avevamo le immagini di Candreva” Secondo quanto spiegato dall’AIA, il Var in Juventus-Salernitana non disponeva delle immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in ... ... che teneva in gioco il capitanobiancoero suldel 3 - 2 di Milik poialla Juventus con l'ausilio delle immagini visionate. Un episodio che ha scatenato il parapiglia nel finale (quattro ...... che tiene in gioco Bonucci suldel 3 - 2 di Milik, poicon l'ausilio delle immagini visionate. È quanto ha comunicato con una nota oggi l'Associazione Italiana Arbitri all'indomani del ...(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Non so cosa succede a Lissone (dove c'è la Var room centralizzata, ndr), ma è chiaro che con Candreva che tiene in gioco tutti c'e' un ...Secondo quanto spiegato dall’AIA, il Var in Juventus-Salernitana non disponeva delle immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in ...