Giro del Lussemburgo: percorso e partecipanti (Di lunedì 12 settembre 2022) Martedì 13 comincia il Giro di Lussemburgo, che si concluderà sabato 17 settembre. Giunto all’82a edizione, lo scorso anno vide imporsi il portoghese Joao Almeida davanti allo svizzero Marc Hirschi e il nostro Mattia Cattaneo. Si tratta di una corsa sempre molto interessante con percorsi nervosi complice la pochissima pianura presente nel Paese e ciò è ottimo in vista dei prossimi Mondiali. LEGGI ANCHE: Classifica Vuelta a España: così a Madrid Il percorso del Giro del Lussemburgo Sono cinque le tappe in programma, per un totale di 720,1 km. Si comincia con una frazione attorno alla capitale Città di Lussemburgo (166km) molto mossa che raccoglie quattro gpm: il Montée de Niklosbierg (1a cat. 4.5 km al 5.9%), Cote de Bourcheid (HC 3.5 km al 7.2%), Cote d’Eschdorf (1a cat. 3 km ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 12 settembre 2022) Martedì 13 comincia ildi, che si concluderà sabato 17 settembre. Giunto all’82a edizione, lo scorso anno vide imporsi il portoghese Joao Almeida davanti allo svizzero Marc Hirschi e il nostro Mattia Cattaneo. Si tratta di una corsa sempre molto interessante con percorsi nervosi complice la pochissima pianura presente nel Paese e ciò è ottimo in vista dei prossimi Mondiali. LEGGI ANCHE: Classifica Vuelta a España: così a Madrid IldeldelSono cinque le tappe in programma, per un totale di 720,1 km. Si comincia con una frazione attorno alla capitale Città di(166km) molto mossa che raccoglie quattro gpm: il Montée de Niklosbierg (1a cat. 4.5 km al 5.9%), Cote de Bourcheid (HC 3.5 km al 7.2%), Cote d’Eschdorf (1a cat. 3 km ...

