Fedez contro Giorgia Meloni: "A 18 anni ho insultato i carabinieri in una canzone. E lei che parlava bene di Mussolini? (Di lunedì 12 settembre 2022) "I politici italiani io li chiamo infami, tutti quei figli di cani, tu come li chiami. carabinieri e militari io li chiamo infami, tutti quei figli di cani", parole contenute nel brano "Tu come li chiami", canzone pubblicata da Fedez nel 2010. Oggi non disponibile su Spotify, presente su Youtube solo sui canali non ufficiali. L'associazione "Pro territorio e cittadini onlus" lo ha denunciato "per istigazione a delinquere per aver realizzato e diffuso in tempi diversi sulla rete internet" una canzone che "invita pubblicamente i suoi ascoltatori a vilipendere le forze armate della Repubblica italiana chiamandoli infami e definendoli figli di cani". Nei giorni scorsi è stata resa nota la decisione della Procura di archiviare il procedimento in quanto non ci sarebbe vilipendio ma solo "critica aspra, provocazione, ricerca ...

