Elezioni in Svezia: i sovranisti di Jimmie Akesson oltre il 20%, tracollo dei socialdemocratici (Di lunedì 12 settembre 2022) Alle Elezioni in Svezia si delinea una clamorosa affermazione della destra di Jimmie Akesson. Il blocco conservatore di Ulf Kristersson, leader del partito dei Moderati, ottiene da 175 a 176 seggi contro i 173-174 del blocco di sinistra della premier Magdalena Andersson. È questo il risultato raggiunto dopo lo scrutinio di oltre il 92% delle schede. Il partito Moderato sarebbe ad ora il terzo partito in parlamento ma, grazie al supporto del partito di destra sovranista Democratici Svedesi con il loro 20% e i partiti più piccoli Liberalerna (i Liberali) e Kristdemokraterna (i Cristiani Democratici), potrebbe conquistare la guida di un prossimo governo conservatore. Gli exit poll avevano inizialmente previsto una vittoria di misura per il campo di Andersson, ma durante il conteggio i risultati si sono ...

