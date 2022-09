Concorso Comune Napoli, 1400 assunzioni: oltre 100mila domande (Di lunedì 12 settembre 2022) *aggiornamento del 12/09/2022: a distanza di pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni al Concorso Comune di Napoli, si contano oltre 100mila domande di partecipazione inviate all’Amministrazione della selezione pubblica. I posti disponibili sono complessivamente 1394 e, secondo gli ultimi aggiornamenti, i candidati iscritti sono in tutto 55mila (questo perché molti hanno inoltrato le domande di partecipazione per più di uno dei profili professionali messi a bando). Di conseguenza, calcolatrice alla mano, potrebbe vincere il Concorso mediamente 1 candidato ogni 30/40. Nei prossimi paragrafi forniamo tutte le indicazioni utili riguardo alla procedura di selezione e al programma d’esame della prova preselettiva. Sono stati pubblicati nella giornata ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 12 settembre 2022) *aggiornamento del 12/09/2022: a distanza di pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni aldi, si contanodi partecipazione inviate all’Amministrazione della selezione pubblica. I posti disponibili sono complessivamente 1394 e, secondo gli ultimi aggiornamenti, i candidati iscritti sono in tutto 55mila (questo perché molti hanno inoltrato ledi partecipazione per più di uno dei profili professionali messi a bando). Di conseguenza, calcolatrice alla mano, potrebbe vincere ilmediamente 1 candidato ogni 30/40. Nei prossimi paragrafi forniamo tutte le indicazioni utili riguardo alla procedura di selezione e al programma d’esame della prova preselettiva. Sono stati pubblicati nella giornata ...

