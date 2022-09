Com’è andato il duello Letta-Meloni. La leader Fdi: “Noi a destra uniti per scelta”. Ma Salvini la incalza: “Perché tentenna sullo scostamento?” (Di lunedì 12 settembre 2022) L’adrenalina è da un’altra parte e il fair-play è a livelli da pranzo di gala. Ma alla fine il segretario del Pd Enrico Letta e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sono d’accordo su un solo punto: nessuno dei due, assicurano, farà parte di un governo di larghe intese. L’esito del primo confronto diretto in streaming sul Corriere.it è che probabilmente i leader delle due coalizioni di centrosinistra e centrodestra non si sono rubati nemmeno un voto. Entrambi hanno piuttosto blindato i propri elettorati. “Ci sono due Italie radicalmente diverse, che si rispettano Perché abbiamo avuto un dibattito civile“. Letta è andato un po’ oltre l’azzardo, cioè a tanto così dall’autogol: le elezioni politiche del 25 settembre sono “un bivio, un referendum, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) L’adrenalina è da un’altra parte e il fair-play è a livelli da pranzo di gala. Ma alla fine il segretario del Pd Enricoe la presidente di Fratelli d’Italia Giorgiasono d’accordo su un solo punto: nessuno dei due, assicurano, farà parte di un governo di larghe intese. L’esito del primo confronto diretto in streaming sul Corriere.it è che probabilmente idelle due coalizioni di centrosinistra e centronon si sono rubati nemmeno un voto. Entrambi hanno piuttosto blindato i propri elettorati. “Ci sono due Italie radicalmente diverse, che si rispettanoabbiamo avuto un dibattito civile“.un po’ oltre l’azzardo, cioè a tanto così dall’autogol: le elezioni politiche del 25 settembre sono “un bivio, un referendum, come ...

