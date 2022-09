Cecchi Paone | parla il giovane fidanzato | “Pensavano tutti che fossi etero | anche i miei”

Corriere : Il compagno di Cecchi Paone: «Troppi 38 anni di differenza? Con lui sto bene, è questo che importa» - amaricante : @PaoneCecchi Cecchi Paone è il nostro Elton John: solo che non canta. - thesadt95360687 : @Corriere Anni fa Cecchi Paone disse chiaramente che, quando Pannella ci provò con lui, gli fece capire che lui pre… - gayit : Simone, compagno di Alessandro Cecchi Paone: 'Hanno scritto cose orribili, sono totalmente perso di lui'… - DrApocalypse : Simone, compagno di Alessandro Cecchi Paone: 'Hanno scritto cose orribili, sono totalmente perso di lui' -

Corriere della Sera

UNA PASSIONE ESTIVA - 'Non c'è nulla da nascondere: è una grande e dolce passione estiva' aveva dettocommentando le fotografie diffuse da Chi: 'Qui avete fotografato un momento bello tra noi'. Non dello stesso avviso l'altro protagonista degli scatti: 'Non avevo ancora esternato la mia ...Si chiama Simone Antolini ed è il compagno di Alessandro. Tra loro ci sono ben 38 anni di differenza, ma nonostante questo i due sembrano completarsi a vicenda. Di recente sono stati paparazzati in atteggiamenti complici dal settimanale Chi , ... Simone Antolini, compagno di Cecchi Paone: «Mi hanno dato dell’opportunista. Ma da lui cerco solo felicità» È uno studente di 23 anni. È stato ritratto in effusioni inequivocabili con il giornalista 61enne. E ora racconta com'è nato il loro amore. Grazie a una grande delusione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...