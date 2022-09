Calenda e Meloni, faccia-a-faccia con la Cna (Di lunedì 12 settembre 2022) ROMA – Martedì 13 settembre a Roma (Auditorium della sede nazionale – piazza Mariano Armellini, 9A) si concluderà la serie di confronti faccia-a-faccia organizzati dalla CNA con i leader dei principali partiti politici. Alle ore 10, e non alle 10,30 come comunicato precedentemente, è previsto l’incontro con Carlo Calenda (foto), Segretario di Azione. Alle ore 13 ci sarà invece l’incontro con Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia, che parteciperà in diretta da remoto. Gli eventi si svolgeranno in diretta streaming su www.cna.it. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 settembre 2022) ROMA – Martedì 13 settembre a Roma (Auditorium della sede nazionale – piazza Mariano Armellini, 9A) si concluderà la serie di confronti-a-organizzati dalla CNA con i leader dei principali partiti politici. Alle ore 10, e non alle 10,30 come comunicato precedentemente, è previsto l’incontro con Carlo(foto), Segretario di Azione. Alle ore 13 ci sarà invece l’incontro con Giorgia, Presidente di Fratelli d’Italia, che parteciperà in diretta da remoto. Gli eventi si svolgeranno in diretta streaming su www.cna.it. L'articolo L'Opinionista.

CarloCalenda : ???? Se lo volete vedere a tre: Letta, Meloni e Calenda, su tutti i nostri social alle 19.00. Diamo una parvenza di n… - Mov5Stelle : Guerra civile? Sono Meloni, Renzi e Calenda che fanno la guerra ai poveri! - pdnetwork : Chi torna a scuola oggi forse è troppo giovane per ricordare questo duello tv con @enricoletta. Tanti problemi attu… - PincoPallinoQ : RT @StefanoSamma7: Calenda che 'risponde da solo' agli interventi di Letta e Meloni è una delle cose più cringe che abbia mai visto in poli… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: LO 'SFIGATTO'. 'Il governo di centrodestra durerà meno di 6 mesi, Berlusconi e Salvini piuttosto che tenere in piedi un Gover… -