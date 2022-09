Amici21, “So chi è falso…”: frecciatina infuocata del ballerino, è già crisi? (Di lunedì 12 settembre 2022) Un ex concorrente di Amici21 ha lanciato una frecciatina piuttosto pesante. La situazione sembra già compromessa: che confusione Amici21 (Youtube)La ventunesima edizione di Amici di Maria de Filippi è stata caratterizzata da grandi talenti, che fino alla fine del programma han provato a contendersi la vittoria. Una delle “rivalità” più amate è sicuramente quella tra Luigi ed Alex, uno della squadra di Rudy Zerbi e l’altro di Lorella Cuccarini: il rapporto tra i due ha dominato l’intera edizione. Durante Amici21, infatti, sono nate grandi amicizie e grandi amori, alcuni ancora forti ed altri già traballanti. Nelle ultime ore, uno dei rapporti che più hanno fatto chiacchierare sembra essere a un punto di non ritorno: le parole di lui sono lame affilate. Amici21, Nunzio non ce la fa Nunzio ... Leggi su specialmag (Di lunedì 12 settembre 2022) Un ex concorrente diha lanciato unapiuttosto pesante. La situazione sembra già compromessa: che confusione(Youtube)La ventunesima edizione di Amici di Maria de Filippi è stata caratterizzata da grandi talenti, che fino alla fine del programma han provato a contendersi la vittoria. Una delle “rivalità” più amate è sicuramente quella tra Luigi ed Alex, uno della squadra di Rudy Zerbi e l’altro di Lorella Cuccarini: il rapporto tra i due ha dominato l’intera edizione. Durante, infatti, sono nate grandi amicizie e grandi amori, alcuni ancora forti ed altri già traballanti. Nelle ultime ore, uno dei rapporti che più hanno fatto chiacchierare sembra essere a un punto di non ritorno: le parole di lui sono lame affilate., Nunzio non ce la fa Nunzio ...

IavazzoSilvia : Può risultare ridicolo o infantile lo so. Ma chi ha vissuto e guardato un edizione come quella di amici21 e ha cono… - oyachee : Aggiungo però che se vedrò qualcuno bravo a ballare lo dirò tranquillamente dato che l'ho sempre fatto anche con Am… - elscrybaby : raga io manco li voglio sapere prima chi potrebbero essere gli altri concorrenti, per me esiste solo e soltanto mat… - lalamentela : RT @Fra_x_Alex: MA SENZA TE CHI SONO IO? #alexwyse #Amici22 #amici21 - Federicabuon1 : RT @Fra_x_Alex: MA SENZA TE CHI SONO IO? #alexwyse #Amici22 #amici21 -