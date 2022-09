Sammy Guevara: “È il mio momento! Resterete a bocca aperta!” (Di domenica 11 settembre 2022) Gli avvenimenti post All Out hanno scombussolato l’intero panorama della AEW. Il neo campione CM Punk ha subito reso vacante la cintura. Ciò a seguito dei provvedimenti disciplinari attuati dalla dirigenza e anche per via di un infortunio che lo terrà lontano (se mai tornerà) dal ring per molti mesi. Tony Khan ha indetto un Grand Slam Tournament per incoronare il nuovo campione il prossimo 21 settembre. Sammy Guevara ha staccato il biglietto per la semifinale dove ad attenderlo c’è Jon Moxley. Lo “Spanish God” ha voluto mandargli un chiaro messaggio. “Sarò io a vincere!” Durante la puntata di Rampage di venerdì, Sammy Guevara ha sconfitto Darby Allin, grazie al determinante aiuto di Tay Melo e Anna Jay, guadagnandosi così la semifinale del Grand Slam Tournament che incoronerà il prossimo campione AEW. Ad ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 11 settembre 2022) Gli avvenimenti post All Out hanno scombussolato l’intero panorama della AEW. Il neo campione CM Punk ha subito reso vacante la cintura. Ciò a seguito dei provvedimenti disciplinari attuati dalla dirigenza e anche per via di un infortunio che lo terrà lontano (se mai tornerà) dal ring per molti mesi. Tony Khan ha indetto un Grand Slam Tournament per incoronare il nuovo campione il prossimo 21 settembre.ha staccato il biglietto per la semifinale dove ad attenderlo c’è Jon Moxley. Lo “Spanish God” ha voluto mandargli un chiaro messaggio. “Sarò io a vincere!” Durante la puntata di Rampage di venerdì,ha sconfitto Darby Allin, grazie al determinante aiuto di Tay Melo e Anna Jay, guadagnandosi così la semifinale del Grand Slam Tournament che incoronerà il prossimo campione AEW. Ad ...

