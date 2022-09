Salernitana | Candreva | «Qui per giocarcela»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 settembre 2022) Le parole di Antonioprima del calcio d’inizio tra Juve e: «sfavorito in partenza non c’è nessuno» Antonioha parlato ai microfoni di DAZN prima di Juve. Di seguito le sue parole. JUVE– «sfavorito in partenza non c’è nessuno. siamo qui per fare la nostra partita. sappiamo che affrontiamo squadra fortissima, abbiamo preparato partita in modo giusta. siamo qui per». LA CHIAVE PER SEGNARE – «Bisogna fare una partita tosta con entusiasmo, umiltà. coraggio. Sarà dura, ma siamo pronti a questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.