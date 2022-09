Pagelle Sassuolo Udinese: Beto e Samardzic cambi vincenti, Ruan espulso – VOTI (Di domenica 11 settembre 2022) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Sassuolo Udinese Le Pagelle dei protagonisti del match tra Sassuolo e Udinese, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Beto FLOP: Ruan VOTI Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Ruan 5, Ferrari 5,5, Rogerio 6; Frattesi 7 (68? Harroui 6), Lopez 5,5, Mateus Henrique 5,5 (92? Alvarez SV); Laurienté 6,5 (68? Thorstvedt 6), Pinamonti 5,5 (81? Marchizza 5,5), Kyriakopoulos 5,5 (46? Kaan Ayhan 5,5). A disposizione: Pegolo, Russo, Obiang, Ceide, Antiste. Allenatore: Alessio Dionisi Udinese (3-5-2): Silvestri 5,5; Perez 6, Becao ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:FLOP:(4-3-3): Consigli 6; Toljan 6,5, Ferrari 5,5, Rogerio 6; Frattesi 7 (68? Harroui 6), Lopez 5,5, Mateus Henrique 5,5 (92? Alvarez SV); Laurienté 6,5 (68? Thorstvedt 6), Pinamonti 5,5 (81? Marchizza 5,5), Kyriakopoulos 5,5 (46? Kaan Ayhan 5,5). A disposizione: Pegolo, Russo, Obiang, Ceide, Antiste. Allenatore: Alessio Dionisi(3-5-2): Silvestri 5,5; Perez 6, Becao ...

