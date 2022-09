Nonostante la morte della regina | la storia di Peppa Pig e FdI è troppo grossa per non essere evidenziata dal Guardian

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 11 settembre 2022) Ladell’episodio diPig in cui si mostra per la prima volta una famiglia omogenitoriale – che potrebbetrasmesso anche in Italia – èper nonaffrontata da una testata come il– in questi giorni – i giornali britannici siano tutti concentrati sullaElisabetta e sui rituali del regno per il lungo congedosovrana e per l’ascesa al trono del re Carlo III. Per questo, nella giornata di ieri, è stato pubblicato un articolo dal titolo Italian politicona demands ban onPig episode showing lesbian couple. Nell’articolo si cita la polemica del parlamentare Federico Mollicone di Fratelli ...