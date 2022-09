Niente sondaggi, siamo gonzi. Breve storia di un divieto anacronistico (Di domenica 11 settembre 2022) Il divieto di pubblicazione e diffusione dei sondaggi negli ultimi quindici giorni antecedenti al voto è un limite di matrice fordista. Un divieto nella sostanza inapplicabile, perché eludibile a monte, definitivamente anacronistico e feudale in una società dove il messaggio non è più partorito dal grembo di media broadcasting. Mentre la Tv e la carta stampata sono zombie che per sopravvivere devono mangiarsi le notizie che la Rete produce a ritmo incessante, l’Autorità per la Garanzie delle Comunicazioni ha diffuso l’altro giorno, come fa del resto oramai da più di vent’anni in occasione di ogni tornata l’elettorale, la nota che rinnova, qualora ci fossero dubbi, il divieto di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. “A decorrere dalle ore 00:00 di ... Leggi su formiche (Di domenica 11 settembre 2022) Ildi pubblicazione e diffusione deinegli ultimi quindici giorni antecedenti al voto è un limite di matrice fordista. Unnella sostanza inapplicabile, perché eludibile a monte, definitivamentee feudale in una società dove il messaggio non è più partorito dal grembo di media broadcasting. Mentre la Tv e la carta stampata sono zombie che per sopravvivere devono mangiarsi le notizie che la Rete produce a ritmo incessante, l’Autorità per la Garanzie delle Comunicazioni ha diffuso l’altro giorno, come fa del resto oramai da più di vent’anni in occasione di ogni tornata l’elettorale, la nota che rinnova, qualora ci fossero dubbi, ildi pubblicazione e diffusione deisui mezzi di comunicazione di massa. “A decorrere dalle ore 00:00 di ...

