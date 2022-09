La lezione della democrazia inglese (Di domenica 11 settembre 2022) Londra cambia due Sovrani e due Primi Ministri in tre giorni. Con serenità e totale sincronia. La storia scorre sotto gli occhi del mondo e fa risplendere tutte le intatte potenzialità e il grande valore della trasparenza della antica e collaudata democrazia inglese. La scomparsa di una Regina tanto longeva da impersonare l’esistenza di quasi 5 generazioni, rigenera la monarchia e nonostante i 70 anni intercorsi fa scattate una tradizionale manutenzione istituzionale simultanea che conferisce al Regno Unito e al Commonwealth il senso quasi trascendentale del valore culturale e politico aggiunto di un’Inghilterra che dopo avere dominato i mari e vinto tutte le guerre, si propone pacificamente come esempio di democrazia universale. Tradizione e perpetuazione del rispetto dei principi di ... Leggi su formiche (Di domenica 11 settembre 2022) Londra cambia due Sovrani e due Primi Ministri in tre giorni. Con serenità e totale sincronia. La storia scorre sotto gli occhi del mondo e fa risplendere tutte le intatte potenzialità e il grande valoretrasparenzaantica e collaudata. La scomparsa di una Regina tanto longeva da impersonare l’esistenza di quasi 5 generazioni, rigenera la monarchia e nonostante i 70 anni intercorsi fa scattate una tradizionale manutenzione istituzionale simultanea che conferisce al Regno Unito e al Commonwealth il senso quasi trascendentale del valore culturale e politico aggiunto di un’Inghilterra che dopo avere dominato i mari e vinto tutte le guerre, si propone pacificamente come esempio diuniversale. Tradizione e perpetuazione del rispetto dei principi di ...

