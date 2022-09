Kiev | ' Russi e collaborazionisti stanno fuggendo dalla regione di Lugansk'

(Di domenica 11 settembre 2022) Guerra in Ucraina, le sorti sembrano rovesciate: iavevano conquistato quasi tutto il Donbass e ora sono in fuga anche dalle zone occupate dopo il 2014. Gli occupantie i loro ...

Prosegue con successo la controffensiva ucraina contro le forze russe verso sud e verso est. Liberata Kupiansk. L'agenzia nucleare statale Energoatom ha annunciato che il sesto ed ultimo reattore della centrale ucraina di Zaporizhzhya è stato spento. I russi in fuga sul fronte est, Kiev riconquista Izyum. Trenta insediamenti nella regione di Kharkiv sono tornati sotto il controllo delle forze di Kiev.

L'esercito ucraino ha ripreso il controllo di Kupiansk e Izyum, che erano state trasformate dalle forze di occupazione in importanti snodi logistici, e diffonde un bilancio pesantissimo sui caduti del nemico. "La bandiera ucraina, che i nostri guerriglieri hanno innalzato ieri sera sull'edificio dell'amministrazione a Kreminna, è rimasta intatta, perché i russi sembrano aver capito tutto e non osano..." Negli ultimi giorni le truppe ucraine sono riuscite a riprendere città strategiche come Izyum, occupate dalla Russia. Mentre prosegue la controffensiva ucraina, funzionari di Kiev fanno sapere che la centrale nucleare di Zaporizhzhya è stata completamente disconnessa dalla rete.