Giuseppe Conte arriva in Sicilia, chiuderà il tour a Palermo con un comizio (Di domenica 11 settembre 2022) Giuseppe Conte arriva in Sicilia per il tour elettorale, per spingere il voto regionale ma anche quello nazionale. Il leader dei 5 stelle, in Sicilia si dedicherà alla comunicazione con la popolazione locale il tutto condito anche da piccoli comizi.Il tour partirà da giorno 15 Settembre, verrà fatta anche una breve tappa in Calabria, si concluderà il tour a Palermo con un comizio conclusivo. Il candidato alla regione Siciliana per il M5S, Nuccio Di Paola, spiega che quello di Conte sarà un tour de force. La macchina organizzativa cercherà di far arrivare Conte in quasi tutte le parti della Sicilia.“Più che un ... Leggi su vivendopalermo.news (Di domenica 11 settembre 2022)inper ilelettorale, per spingere il voto regionale ma anche quello nazionale. Il leader dei 5 stelle, insi dedicherà alla comunicazione con la popolazione locale il tutto condito anche da piccoli comizi.Ilpartirà da giorno 15 Settembre, verrà fatta anche una breve tappa in Calabria, si concluderà ilcon unconclusivo. Il candidato alla regionena per il M5S, Nuccio Di Paola, spiega che quello disarà unde force. La macchina organizzativa cercherà di farrein quasi tutte le parti della.“Più che un ...

matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - ItaliaViva : Il #M5S e Giuseppe #Conte stanno bloccando i ristori immediati per famiglie ed imprese colpite dal caro-bollette. Q… - AndreaMarcucci : Giuseppe Conte da Presidente del Consiglio aumentò le spese militari, ora le mette in discussione per meri calcoli… - CPatriza : RT @erretti42: Da querela e spero che Giuseppe Conte provveda @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle - ignazio_mereu : RT @erretti42: Da querela e spero che Giuseppe Conte provveda @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle -