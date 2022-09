Fabrizio Corona avverte | “Caro pupone cara caciottara è arrivato il momento della verità” e promette rivelazioni scottanti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 11 settembre 2022) Prontissimo e sul pezzo,non si lascia scappare l’occasione per dire la sua su quello che sta succedendo in queste ore, dopo l’intervista di Francesco Totti al Corrieresera. Come molti ricorderanno, trae Ilary c’è un conto in sospeso, con una forte discussione che si è accesa durante la partecipazione dell’ex re dei paparazzi a una puntata del Grande Fratello VIP. I due avevano fatto capire che tra loro c’era un conto in sospeso, cheaveva lanciato una fake news poco prima del matrimonio di Ilary, una notizia che l’aveva fatta soffrire. Insomma se le erano cantante in diretta ma, visto che era casa di Ilary quella del GF VIP,non aveva avuto modo di replicare come avrebbe forse voluto. Oggi però, ha di nuovo qualcosa da dire. Tocca di nuovo ...