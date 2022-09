"Ecco quando cade il governo della Meloni": la folle profezia di Calenda (Di domenica 11 settembre 2022) A Otto e Mezzo Carlo Calenda si avventura ancora una volta in una profezia (sballata) per il dopo-voto. Prima di riportare le sue parole, ricordiamo quelle di Giorgia Meloni che qualche giorno fa ha ribadito, rispondendo a Enrico Letta che "Fratelli d'Italia non governerà mai con il Pd". Posizione uguale a quella del segretario dem che ha escluso l'ipotesi di larghe intese. In effetti se il centrodestra dovesse trionfare con i numeri in cassaforte degli ultimi sondaggi, avrebbe la maggioranza assoluta per poter governare senza problemi. Calenda però spera ancora di rientrare nei giochi con il suo Terzo Polo e così profetizza qualcosa che è solo nella sua testa: "Il governo di centrodestra durerà meno di 6 mesi, Berlusconi e Salvini piuttosto che tenere in piedi un governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) A Otto e Mezzo Carlosi avventura ancora una volta in una(sballata) per il dopo-voto. Prima di riportare le sue parole, ricordiamo quelle di Giorgiache qualche giorno fa ha ribadito, rispondendo a Enrico Letta che "Fratelli d'Italia non governerà mai con il Pd". Posizione uguale a quella del segretario dem che ha escluso l'ipotesi di larghe intese. In effetti se il centrodestra dovesse trionfare con i numeri in cassaforte degli ultimi sondaggi, avrebbe la maggioranza assoluta per poter governare senza problemi.però spera ancora di rientrare nei giochi con il suo Terzo Polo e così profetizza qualcosa che è solo nella sua testa: "Ildi centrodestra durerà meno di 6 mesi, Berlusconi e Salvini piuttosto che tenere in piedi un...

