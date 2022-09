(Di domenica 11 settembre 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – La maledizione interna dell'continua. Finisce 1-1 il match della capolista contro la. I nerazzurri non riescono a sfruttare il gol segnato a quindici minuti dal termine da, il pareggio è arrivato dopo pochi istanti con Valeri. Un punto a testa, le due squadre non vanno oltre: tanti gli errori da entrambe le parti e l'non riesce a mantenere il primato solitario piazzandosi a quota 14 punti insieme a Milan e Napoli. Fondamentale il big match dell'Olimpico della prossima settimana contro la Roma. La gara del Gewiss Stadium ha ricalcato l'andamento interno della scorsa stagione, con l'imprecisa soprattutto negli ultimi 16 metri. Le occasioni non sono mancate nel primo tempo. Ad aprire le danze è stato Luis Muriel, la conclusione del ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Demiral illude l’Atalanta, solo un pari con la Cremonese - - Tele_Nicosia : Demiral illude l’Atalanta, solo un pari con la Cremonese - Italpress : Demiral illude l’Atalanta, solo un pari con la Cremonese - Italpress : Demiral illude l’Atalanta, solo un pari con la Cremonese - blogsicilia : #notizie #sicilia Demiral illude l’Atalanta, solo un pari con la Cremonese - -

La Provincia di Cremona e Crema

... l'olandese è il mattatore della partita con due reti realizzate su rigori,soltanto Vlasic ... entra Hojlund 31': occasione Atalanta! Prima il palo, poi Milinkovic Savic impediscono adi ...Episodio chiave al 56': Nkunku si destreggia in area, la sua finta disorienta, il contatto è lieve ma passibile di sanzione. Sul dischetto si presenta Andrè Silva, Musso, già in tuffo, alza ... Demiral illude l'Atalanta, solo un pari con la Cremonese Finisce 1-1 il match della capolista contro la Cremonese. I nerazzurri non riescono a sfruttare il gol segnato a quindici minuti dal termine da Demiral, il pareggio è arrivato dopo pochi istanti con ...BERGAMO - L'Atalanta non va oltre il pareggio casalingo contro la Cremonese e viene raggiunta in testa alla classifica da Napoli e Milan a quota quattordici. I nerazzurri sbloccano il risultato con De ...