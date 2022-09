Cari candidati, vogliamo un impegno concreto contro povertà e disuguaglianze. O sarà tardi! (Di domenica 11 settembre 2022) di Vittoria Mozzoni Caro candidato, cara candidata, Le elezioni politiche del 25 settembre sono ormai ad un passo da noi e, nel vivo del periodo elettorale, molteplici promesse e dichiarazioni vengono fatte quotidianamente. I programmi dei vari partiti mostrano interessi eterogenei, in linea con le rispettive ideologie e priorità, e ognuno di essi costituisce una potenziale descrizione del nostro futuro Paese. Cosciente dell’entità di questo momento così delicato e cruciale, come volontaria di The ONE Campaign auspico un impegno ambizioso e consistente nella lotta alla povertà estrema e alle disuguaglianze, cosicché ognuno, ovunque, possa vivere una vita di dignità e pari opportunità. Nobody’s free until everybody’s free, disse una volta Fannie Lou Hamer, tra le figure chiave del movimento per i diritti civili; poche semplici parole, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) di Vittoria Mozzoni Caro candidato, cara candidata, Le elezioni politiche del 25 settembre sono ormai ad un passo da noi e, nel vivo del periodo elettorale, molteplici promesse e dichiarazioni vengono fatte quotidianamente. I programmi dei vari partiti mostrano interessi eterogenei, in linea con le rispettive ideologie e priorità, e ognuno di essi costituisce una potenziale descrizione del nostro futuro Paese. Cosciente dell’entità di questo momento così delicato e cruciale, come volontaria di The ONE Campaign auspico unambizioso e consistente nella lotta allaestrema e alle, cosicché ognuno, ovunque, possa vivere una vita di dignità e pari opportunità. Nobody’s free until everybody’s free, disse una volta Fannie Lou Hamer, tra le figure chiave del movimento per i diritti civili; poche semplici parole, ...

