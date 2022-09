Arriva l'uragano Danielle, temperature "pazze" in #Italia (Di domenica 11 settembre 2022) Sulla Galizia Arriva l'ex uragano Danielle e la sua presenza provocherà sconvolgimenti al clima anche in Italia. I cambiamenti si faranno evidenti a partire da lunedì. Secondo il sito www.ilmeteo.it, la tempesta tropicale sulla Spagna favorirà la formazione di una profonda saccatura sull'Ovest del continente. Come diretta conseguenza da lunedì 12 aria calda e umida risalirà verso l'Italia con afa e massime che si attesteranno oltre i 35-38°C. La situazione, però, non sarà finita qui. Da metà settimana (già a partire da mercoledì) il maltempo invaderà l'Italia centro-settentrionale con piogge anche molto insistenti. In arrivo, infatti, l'ex super uragano Earl declassato ma ancora attivo come ciclone extratropicale. Per questo, nella seconda decade del mese, assisteremo anche un progressivo abbassamento ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Sulla Galizial'exe la sua presenza provocherà sconvolgimenti al clima anche in Italia. I cambiamenti si faranno evidenti a partire da lunedì. Secondo il sito www.ilmeteo.it, la tempesta tropicale sulla Spagna favorirà la formazione di una profonda saccatura sull'Ovest del continente. Come diretta conseguenza da lunedì 12 aria calda e umida risalirà verso l'Italia con afa e massime che si attesteranno oltre i 35-38°C. La situazione, però, non sarà finita qui. Da metà settimana (già a partire da mercoledì) il maltempo invaderà l'Italia centro-settentrionale con piogge anche molto insistenti. In arrivo, infatti, l'ex superEarl declassato ma ancora attivo come ciclone extratropicale. Per questo, nella seconda decade del mese, assisteremo anche un progressivo abbassamento ...

