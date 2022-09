Angelica Benevieri interviene (ma non chiede scusa): ecco cosa ha detto la fidanzata di Manuel Bortuzzo (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo l’agghiacciante video che strizza notevolmente l’occhio all’abilismo, Angelica Benevieri interviene su Instagram con un lungo commento. La fidanzata di Manuel Bortuzzo, è finalmente intervenuta ma non ha chiesto scusa. Angelica Benevieri interviene (ma non chiede scusa): ecco cosa ha detto Voglio spendere qualche parola per la situazione che si è creata riguardo un mio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo l’agghiacciante video che strizza notevolmente l’occhio all’abilismo,su Instagram con un lungo commento. Ladi, è finalmente intervenuta ma non ha chiesto(ma non):haVoglio spendere qualche parola per la situazione che si è creata riguardo un mio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

silviatore : RT @rainbow20202020: Comunque Angelica Benevieri ci prende proprio per cretini ad insistere che fosse 'più piccolina' in quel video. A dire… - Cristin20723502 : RT @rainbow20202020: Comunque Angelica Benevieri ci prende proprio per cretini ad insistere che fosse 'più piccolina' in quel video. A dire… - FairyLight137 : RT @rainbow20202020: Comunque Angelica Benevieri ci prende proprio per cretini ad insistere che fosse 'più piccolina' in quel video. A dire… - Fairy4010 : RT @rainbow20202020: Comunque Angelica Benevieri ci prende proprio per cretini ad insistere che fosse 'più piccolina' in quel video. A dire… - francifairy : RT @rainbow20202020: Comunque Angelica Benevieri ci prende proprio per cretini ad insistere che fosse 'più piccolina' in quel video. A dire… -