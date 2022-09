Allevamenti | sostenibile non basta | il modello è quello bio

(Di domenica 11 settembre 2022) In Italia, secondo gli ultimi dati, si contano oltre 450 mila aziende zootecniche. I bovini allevati sono quasi 6 milioni, i suini 8,5, gli ovini 7,1, i caprini quasi 1,1 milioni. Un numero impressionante di capi di allevamento che non solo – a causa delle condizioni di moltiintensivi – incide sul benessere degli animali, ma contribuisce a rendere l’agricoltura il terzo settore più inquinante, dopo energia e processi industriali. Infatti, l’80% del totale delle emissioni di gas serra provenienti da produzione agricola, pari a quasi 30 milioni di tonnellate all’ anno, arriva dagli. Queste emissioni derivano dall’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici destinati alla produzione di cibo per animali, ma anche dall’emissione di metano e ammoniaca prodotte dagli animali, sostanze che si depositano nel suolo, confluiscono nelle ...

tatiana58605327 : RT @xrpisa: QUAL È L’IMPATTO DEGLI ALLEVAMENTI SUL CLIMA? Il sistema degli allevamenti animali è responsabile ogni anno del 15% delle emis… - milano_xr : RT @xrpisa: QUAL È L’IMPATTO DEGLI ALLEVAMENTI SUL CLIMA? Il sistema degli allevamenti animali è responsabile ogni anno del 15% delle emis… - xrpisa : QUAL È L’IMPATTO DEGLI ALLEVAMENTI SUL CLIMA? Il sistema degli allevamenti animali è responsabile ogni anno del 15… - FerroniFranco : RT @FederBio: 'Il modello sostenibile degli #allevamenti è quello basato sul pascolo per garantire una diminuzione importante dell'utilizzo… - sanafiera : RT @FederBio: 'Il modello sostenibile degli #allevamenti è quello basato sul pascolo per garantire una diminuzione importante dell'utilizzo… -

Il Denaro

Questi dati sono alla base dell'incontro 'non basta: il modello è quello del Bio' organizzato durante la 34esima edizione del 'Sana', il Salone internazionale del biologico e ...Alimentazione: 10 consigli che fanno bene anche al Pianeta X Leggi anche › '... non fare attenzione agli sprechi di acqua o cibo, favorire l'agricoltura o gliintensivi, ... Allevamenti, sostenibile non basta: il modello è quello bio - Ildenaro.it In Italia si contano oltre 450 mila aziende zootecniche. I bovini allevati sono quasi 6 milioni, i suini 8,5, gli ovini 7,1, i caprini quasi 1,1 milioni.Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...