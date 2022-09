Allagamenti e migliaia di morti | la catastrofe in Pakistan anticipa i rischi del cambiamento climatico | “Ma i governi fingono di non vedere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) Uno di quegli eventi che si verificano una volta ogni cento anni. Così fu definita la stagione dei monsoni del 2010, in, che provocò quasi 2mila. Solo che da allora sono passati appena 12 anni e, di nuovo, il Paese ha dovuto affrontare unaclimatica che ha coinvolto 33 milioni di persone. Dopo due mesi di tempeste e inondazioni, continua a salire il numero di vittime. Il Paese, ormai per un terzo sommerso dall’acqua, è devastato come i suoi campi agricoli che non daranno cibo. Da giugno si contano oltre 1.300, di cui più di 450 bambini e quasi 13mila feriti. Oltre 600mila sfollati sono stati ospitati in tendopoli. Secondo i dati della National Disaster Management Authority (Ndma), le piogge hanno ucciso circa 773mila capi di bestiame, danneggiato oltre un milione di case e ne hanno ...