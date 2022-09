Alessia Solidani, parla l’amica di Ilary Blasi: “Io messa in mezzo” (Di domenica 11 settembre 2022) Tre le tante cose stamani Francesco Totti ha rivelato al Corriere della Sera che Ilary Blasi avrebbe conosciuto ‘troppo da vicino’ alcuni uomini, ben prima che lui iniziasse la relazione con Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma ha messo in mezzo anche Alessia Solidani, parrucchiera e amica della conduttrice de L’Isola dei Famosi. Secondo le ricostruzioni del quotidiano, questa donna avrebbe organizzato gli incontri tra Ilary e un suo flirt, Cristiano Iovino. “Ho domandato a Ilary se conoscesse quel ragazzo. Lei all’inizio ha negato tutto. Mi ha detto che non lo conosceva. Poi ha capito che io sapevo già tutto e mi ha detto che l’aveva visto per poco, giusto il tempo di un caffè. Dopo ho parlato anche con Alessia ... Leggi su biccy (Di domenica 11 settembre 2022) Tre le tante cose stamani Francesco Totti ha rivelato al Corriere della Sera cheavrebbe conosciuto ‘troppo da vicino’ alcuni uomini, ben prima che lui iniziasse la relazione con Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma ha messo inanche, parrucchiera e amica della conduttrice de L’Isola dei Famosi. Secondo le ricostruzioni del quotidiano, questa donna avrebbe organizzato gli incontri trae un suo flirt, Cristiano Iovino. “Ho domandato ase conoscesse quel ragazzo. Lei all’inizio ha negato tutto. Mi ha detto che non lo conosceva. Poi ha capito che io sapevo già tutto e mi ha detto che l’aveva visto per poco, giusto il tempo di un caffè. Dopo hoto anche con...

