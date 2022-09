Vuelta a España 2022: il Belgio torna a vincere un Grande Giro dopo 44 anni! Remco Evenepoel spezza il tabù (Di sabato 10 settembre 2022) Manca ancora l’ultima tappa, ma la passerella nella capitale spagnola non cambierà i verdetti di questa Vuelta a España 2022. Remco Evenepoel ha vinto il suo primo Grande Giro a soli 22 anni e l’ha fatto mostrando qualità, carattere, freddezza e acume tattico. Questo successo riporta in Belgio un Grande Giro dopo la bellezza di 44 anni, da quando, nel lontanissimo 1978 fu Johan De Muynck a trionfare sulla strade del Giro d’Italia. Quel successo chiuse un decennio in cui i corridori belgi, capitanati ovviamente da Eddy Merckx, dominarono la scena delle corse a tappe. Oltre ai successi del “cannibale”, arrivarono anche quelli di Lucien Van Impe al Tour nel 1976, di Ferdinand Bracke e di ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Manca ancora l’ultima tappa, ma la passerella nella capitale spagnola non cambierà i verdetti di questaha vinto il suo primoa soli 22 anni e l’ha fatto mostrando qualità, carattere, freddezza e acume tattico. Questo successo riporta inunla bellezza di 44 anni, da quando, nel lontanissimo 1978 fu Johan De Muynck a trionfare sulla strade deld’Italia. Quel successo chiuse un decennio in cui i corridori belgi, capitanati ovviamente da Eddy Merckx, dominarono la scena delle corse a tappe. Oltre ai successi del “cannibale”, arrivarono anche quelli di Lucien Van Impe al Tour nel 1976, di Ferdinand Bracke e di ...

