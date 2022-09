Vola Fratelli d' Italia | crolla il Pd Scatta il silenzio sui sondaggi

(Di sabato 10 settembre 2022) Da ieri èto il divieto di pubblicazione di nuoviin vista delle elezioni che si terranno tra due settimane. A tracciare il riepilogo generale è la supermedia realizzata da Agi/YouTrend che si basa su oltre venti rilevazioni realizzate da ben 12 istituti negli ultimi 15 giorni. Mai come stavolta i «pronostici» vanno presi con le molle, perché registrano sommovimenti molto marcati e per certi versi sorprendenti. E dunque il tempo che ancora separa glini dalle urne potrebbe accentuare ulteriormente (o capovolgere) queste tendenze. Si può parlare, con una metafora «sportiva», di griglia di partenza di un gran premio di Formula Uno. Ma la gara vera e propria potrebbe riservare molte sorprese. In ogni caso, il dato che appare netto è la probabile vittoria del centrodestra. Che, a livello di coalizione, si attesta al ...

FratellidItalia : ?? Fratelli d’Italia vola ???? #VotaFDI #Meloni - DarioPagella08 : RT @FratellidItalia: ?? Fratelli d’Italia vola ???? #VotaFDI #Meloni - tempoweb : Vola #Fratellid'Italia, crolla il #Pd. Scatta il silenzio sui #sondaggi #10settembre #iltempoquotidiano… - simodj77 : RT @FratellidItalia: ?? Fratelli d’Italia vola ???? #VotaFDI #Meloni - AdrianDrockur : RT @FratellidItalia: ?? Fratelli d’Italia vola ???? #VotaFDI #Meloni -

...dice segretario Intendo per Mattarella lo vogliono mandare a casa la leader did'Italia ...spread in calo a quota 224 punti Dow Jones + 58 Nasdaq 049 a Wall Street Tokyo Stamani in rialzo...Su Rete 4 dalle 21.29 Cast AwayL'aereo su cuiChuck Noland precipita. Miracolosamente si salva ...00 - Delitti a circuito chiuso 6 Stagione Ep.9 20:00 - I miglioridi Crozza 14 Stagione ...Da ieri è scattato il divieto di pubblicazione di nuovi sondaggi in vista delle elezioni che si terranno tra due settimane. A tracciare il ...Elezioni politiche, il sondaggio SWG per La7: boom di Fratelli d’Italia, male il Pd, bene il Terzo Polo Con la campagna elettorale nel vivo in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, ...