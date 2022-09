Ucraina ultime notizie. Kiev: stiamo riconquistando territori. Mosca invia rinforzi (Di sabato 10 settembre 2022) Per l’intelligence britannica la controffensiva Ucraina lanciata il sei settembre nel sud della regione di Kharkiv (nordest) ha colto di sorpresa le forze russe, mentre prosegue la controffensiva nella regione di Kherson (sud): con queste due operazioni, il fronte difensivo russo è sotto pressione sia sul fianco settentrionale, sia su quello meridionale. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 10 settembre 2022) Per l’intelligence britannica la controffensivalanciata il sei settembre nel sud della regione di Kharkiv (nordest) ha colto di sorpresa le forze russe, mentre prosegue la controffensiva nella regione di Kherson (sud): con queste due operazioni, il fronte difensivo russo è sotto pressione sia sul fianco settentrionale, sia su quello meridionale.

