Tutti i riassunti e i gol della quinta giornata di LaLiga Santander e LaLiga Smartbank (Di sabato 10 settembre 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 09/09/2022 Att. il 09/10/2022 alle 00:02est Il Girona ha riaperto la giornata, questa volta contro il Valladolid L’FC Barcelona affronterà il Cadice in un fine settimana in cui si giocherà la quinta giornata della Prima Divisione Dopo la prima giornata di Champions League, è già iniziata una nuova giornata in Prima Divisione. Questo fine settimana si disputa la quinta giornata e si apre con una Girona – Valladolid, mentre il Barça giocherà a Cadice sabato 10 settembre e il Madrid farà lo stesso domenica 11 contro il Maiorca al Santiago Bernabéu. Almería – Osasuna chiude la giornata, già lunedì. Da ... Leggi su justcalcio (Di sabato 10 settembre 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 09/09/2022 Att. il 09/10/2022 alle 00:02est Il Girona ha riaperto la, questa volta contro il Valladolid L’FC Barcelona affronterà il Cadice in un fine settimana in cui si giocherà laPrima Divisione Dopo la primadi Champions League, è già iniziata una nuovain Prima Divisione. Questo fine settimana si disputa lae si apre con una Girona – Valladolid, mentre il Barça giocherà a Cadice sabato 10 settembre e il Madrid farà lo stesso domenica 11 contro il Maiorca al Santiago Bernabéu. Almería – Osasuna chiude la, già lunedì. Da ...

Hros : RT @WikimediaItalia: Ci sono tre modi per partecipare a Wiki Loves Monuments: li abbiamo riassunti tutti qui. Partecipa anche tu al più gra… - Ale_Zena_IT : RT @WikimediaItalia: Ci sono tre modi per partecipare a Wiki Loves Monuments: li abbiamo riassunti tutti qui. Partecipa anche tu al più gra… - wikimarcok : RT @WikimediaItalia: Ci sono tre modi per partecipare a Wiki Loves Monuments: li abbiamo riassunti tutti qui. Partecipa anche tu al più gra… - WikimediaItalia : Ci sono tre modi per partecipare a Wiki Loves Monuments: li abbiamo riassunti tutti qui. Partecipa anche tu al più… - paoloross : RT @PaoloBorg: I motivi della caduta di Draghi sono tutti riassunti in tre lettere G-A-S e il progetto di Draghi di creare un hub italiano… -