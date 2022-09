Torino, Gazzetta: “Granata per il tracollo Inter a Milano” (Di sabato 10 settembre 2022) Torino, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta il Torino prova l’impresa in quel di San Siro per dare la sfida finale a Inzaghi ad oggi rischia. “Prima volta Toro illuminato, dunque, dal genio croato per far esplodere il potenziare di Sanabria e Pellegri. Sarà la staffetta Granata: tecnica e potenza, sponde e profondità. Due modi diversi di essere 9: parte Sanabria, nella ripresa la spinta del ventunenne Pellegri. Sarà soprattutto Vlasic a lanciare il Toro all’attacco. Lui che entrerà per la prima volta a San Siro con la maglia Granata, reduce da tre gol nelle ultime tre partite. Proverà, neanche a dirlo, a confermare questo ritmo da bomber. Qualcuno gli ha ricordato che l’ultimo calciatore al primo anno di Toro ad aver segnato almeno quattro gol nelle prime sei partite del ... Leggi su seriea24 (Di sabato 10 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lailprova l’impresa in quel di San Siro per dare la sfida finale a Inzaghi ad oggi rischia. “Prima volta Toro illuminato, dunque, dal genio croato per far esplodere il potenziare di Sanabria e Pellegri. Sarà la staffetta: tecnica e potenza, sponde e profondità. Due modi diversi di essere 9: parte Sanabria, nella ripresa la spinta del ventunenne Pellegri. Sarà soprattutto Vlasic a lanciare il Toro all’attacco. Lui che entrerà per la prima volta a San Siro con la maglia, reduce da tre gol nelle ultime tre partite. Proverà, neanche a dirlo, a confermare questo ritmo da bomber. Qualcuno gli ha ricordato che l’ultimo calciatore al primo anno di Toro ad aver segnato almeno quattro gol nelle prime sei partite del ...

