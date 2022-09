This Is Not A Drill Tour – Roger Waters torna in Italia nel 2023 (Di sabato 10 settembre 2022) dopo quattro anni di assenza, ecco quando. This is not a Drill! Questa non è un’esercitazione, così Roger Waters dà il suo (forse) farewell al grande pubblico, con un Tour mondiale che proprio in questi giorni sta emozionando il nord America. D’Alessandro & Galli hanno annunciato quattro date in Italia dell’appena settantanovenne ex bassista e leader dei Pink Floyd. Sono loro a riportare, ancora una volta, Waters in Italia dopo quattro anni dall’Us & Them Tour (tenendo altissima la qualità del loro lavoro di produzione). Tour, quello del 2018, che aveva visto una tappa d’eccezione pochi mesi dopo l’annuncio delle date, quella del Circo Massimo, ospitando oltre quarantacinquemila persone per quasi tre ... Leggi su atomheartmagazine (Di sabato 10 settembre 2022) dopo quattro anni di assenza, ecco quando.is not a! Questa non è un’esercitazione, cosìdà il suo (forse) farewell al grande pubblico, con unmondiale che proprio in questi giorni sta emozionando il nord America. D’Alessandro & Galli hanno annunciato quattro date indell’appena settantanovenne ex bassista e leader dei Pink Floyd. Sono loro a riportare, ancora una volta,indopo quattro anni dall’Us & Them(tenendo altissima la qualità del loro lavoro di produzione)., quello del 2018, che aveva visto una tappa d’eccezione pochi mesi dopo l’annuncio delle date, quella del Circo Massimo, ospitando oltre quarantacinquemila persone per quasi tre ...

mbbelluco : RT @ct2bms: Questa foto è stata scattata in Inghilterra ditemi se quella nuvola non ha la sagoma della regina. - This photo was taken in En… - swe3tvicky : inizio a sentirmi sola in famiglia not this feeling please ho ancora sta settimana e altre due - mottadell : @GiuliaCortese1 #Orsini non era isolato nella sua valutazione enfatica delle capacità militari russe. Qui p. es.… - lovrbright : @patluvr NOT THIS VIDEO AKSJKSJS - __myricae__ : RT @BLVE3GREY: raga this is not a joke perfavore abbiamo 6191 maxident (non il dentifricio) a 5€ + spedizioni/dogana e 6281 ep1 movement a… -